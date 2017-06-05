الخشتي: انتهاء المرحلة الأولى من برنامج الاعتراف والجودة بالمستشفيات

حنان عبد المعبود

نفى وزير الصحة د.جمال الحربي وجود حركة تدوير قريبة على مستوى الإدارات المركزية ومديري المناطق الصحية.

وقال الحربي في تصريح صحافي على هامش استقبال المهنئين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم إن وزارة الصحة تولي أهمية كبيرة بتوعية المرضى من مواطنين ومقيمين في شهر رمضان، خاصة مرضى السكر وكيفية الوقاية من مضاعفات المرض، مشيرا في الوقت ذاته الى استعدادات الوزارة لاستقبال العشر الأواخر في المسجد الكبير ومساجد البلاد المتفرقة.

واشار الى أن وفدا من الأطباء الكويتيين سيقوم بزيارة الى كوريا للاطلاع على الخبرات الطبية الكورية في مجال زراعة الكبد ولاسيما ان مستشفى سيئول ناشيونال في كوريا يجري ما يفوق 300 حالة زراعة كبد سنويا، لافتا الى ان وفد كوريا مكون من 5 أطباء متخصص في زراعة الكبد زار مستشفيي مبارك والأميري منذ نحو 3 أسابيع، كما ان وفد بريطاني في ذات التخصص سيزور الكويت في القريب لمزيد من الاطلاع على خبرات تلك الدول. كما سيشهد الاسبوع المقبل يومي 11 و12 زيارة وفد كوري بخصوص الملف الالكتروني الصحي، مشيرا الى التقدم الذي احرزه الجانب الكوري على صعيد هذا الملف وتعاونه في هذا الصدد مع مستشفى الملك عبدالعزيز في السعودية.

من جانبه، أشار وكيل وزارة الصحة لقطاع الاعتراف والجودة د.محمد الخشتي الى جهود وزارة الصحة في تطبيق برامج الاعتراف والجودة مؤكدا انتهاء المرحلة الاولى من البرنامج والتي تختص بالمستشفيات، ومن ثم تطبيق خطة التنمية المستدامة، وقال اننا قطعنا شوطا كبيرا في تطبيق برامج الاعتراف والجودة بدليل تحصيل اعترافات عدة جميعها من الخارج وهذا بحد ذاته مكسب للكويت.

وقال إننا حاليا نقوم بتطبيق برامج الاعتراف في المستوصفات وقطعنا شوطا جيدا فيها وحققنا نتائج ممتازة، حيث وضعنا المتطلبات والبروتوكولات اللازمة، وبحسب منظمة الصحة العالمية تتوافر في الكويت الامكانات والمعايير اللازمة لتطبيق برامج الاعتراف في مراكز الرعاية الصحية الاولية، لافتا الى أن الوزارة بصدد تطبيق برامج جديدة ستتم مناقشتها بعد انقضاء شهر رمضان.

واكد الخشتي حاجة القطاع الصحي في الكويت لتطبيق الملف الالكتروني في شتى المجالات وهو ما يعكس اهتمام وزير الصحة بهذا المشروع.