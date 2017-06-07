الحربي: مستشفيات الضمان الصحي ستقدم خدماتها لنحو مليون و850 ألف وافد يعملون في القطاع الخاص

متابعة بدلات الأطباء مع ديوان الخدمة حنان عبدالمعبود

أعلن وزير الصحة د.جمال الحربي ان قرارا سيصدر الأسبوع المقبل بتشكيل لجنة شؤون الأطباء لحل مشاكل الاطباء الفنية والإدارية والمالية برئاسة الوزير أو الوكيل وأعضاء من الجمعية الطبية ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية والإدارات الفنية على ان تعقد اجتماعاتها كل 4 الى 6 اسابيع للوصول الى حلول سريعة لمشاكل الأطباء.

جاء هذا خلال اللقاء المفتوح للوزير ومجلس ادارة الجمعية الطبية ومنتسبيها على هامش الغبقة الرمضانية للجمعية بمقرها، مؤكدا انه سيتابع مع رئيس ديوان الخدمة موضوع البدلات التي يطالب بها الاطباء ومخاطبة الديوان بها لافتا الى ان حساب تلك البدلات قد يستغرق وقتا.

وفي معرض رده على سؤال بشأن طول الفترة التي استغرقها تشغيل مستشفى جابر وما اذا كان ذلك سينطبق على تشغيل بقية المستشفيات الجديدة، أشار الحربي الى ان المستشفيات الحديثة عقدها يتضمن التجهيز والصيانة بخلاف مستشفى جابر.

ولفت الحربي الى تخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية مع بدء عمل 3 مستشفيات للضمان الصحي، مشيرا الى ان مستشفيات الضمان الصحي ستقدم خدماتها لنحو مليون و850 الف وافد يعملون في القطاع الخاص.

وبين من جهة أخرى ان وفدا من كوريا الجنوبية مكونا من 5 اشخاص سيصل الى الكويت 10 الجاري في زيارة تستغرق يومين في اطار الحرص على تطبيق فكرة الملف الالكتروني الطبي.

واوضح الحربي ان تلك المناسبة فرصة للاستماع للأطباء وملاحظاتهم مطلعا اياهم على ما تم حول بعض القوانين وتعديلها ومنها ما يخص قانون مزاولة مهنة الطب والتأمين التكافلي للأطباء وحماية الأطباء.

من جهته أكد رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد المطيري ان الجمعية لن تتوانى لحظة في تحقيق مطالب «الأطباء»، معلنا عن تشكيل لجان من قبل وزير الصحة د.جمال الحربي بناء على طلب الجمعية قريبا لتحقيق تلك المطالب.

وكشف المطيري عن تنسيق حالي مع اللجنة الصحية البرلمانية في مجلس الأمة لإقرار كافة القوانين التي تصب في صالح «الأطباء» من بينها قانون «الحصانة» الطبية، لافتا الى ان سلسلة من الاجتماعات ستعقد خلال الفترة المقبلة لمناقشة إقرار تلك القوانين بأسرع وقت.

ولفت د.المطيري الى انه تم الاتفاق مع وزير الصحة د.جمال الحربي لعقد عدة اجتماعات مع الجمعية الطبية لحل القضايا العالقة التي تخص الأطباء بمختلف المجالات، مبينا ان الوزير الحربي وعد بتذليل كافة العقبات امام الأطباء بالتنسيق مع الجمعية.

وأكد ان الجمعية الطبية تشجع الجلسات الحوارية بين الاطباء وقيادات وزارة الصحة لتسليط الضوء على اهم مشاكل الأطباء واطلاع القيادات عليها لوضع الحلول والرؤى المناسبة لها.

من جانبه، سلط أمين عام معهد الكويت للاختصاصات الطبية د.إبراهيم هادي الضوء على الإجراءات المتبعة فيما يخص معادلة شهادات الأطباء من قبل لجنة المعادلات في وزارة الصحة لافتا الى ان مسألة الترقيات تتوقف على معادلة الشهادات وان هناك أسسا لذلك.