قال، مدير العلاقات العامة والإعلام بمعهد دسمان للسكري التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي طارق العريان ان المعهد سينظم مساء اليوم الخميس حفل القرقيعان السنوي لأطفال السكري، وذلك في مقر المعهد من الساعة 9 مساء وحتى 11 مساء، برعاية كريمة من بيت التمويل الكويتي.

وأضاف العريان ان حفل القرقيعان سيتخلله العديد من الفعاليات والأنشطة التي ستخصص للأطفال، ومن المقرر أن يتميز حفل القرقيعان بطابع توعوي وترفيهي وصحي، حيث ستتوافر العديد من الألعاب التفاعلية الحركية التي تساعد على حرق السعرات الحرارية بطريقة مسلية، كما يمكن للأطفال وأهاليهم طرح الأسئلة والاستفسارات المختلفة على بعض أفراد الرعاية الصحية الذين سيتواجدون في المعهد لتقديم المشورة الطبية، بالإضافة لذلك، سيتضمن الحفل أسئلة وجوائز قيمة سيتم توزيعها على المشاركين.



وذكر ان الهدف من هذا الحفل هو رسم الابتسامة على الأطفال وتوعيتهم بطريقة مسلية وحثهم على ممارسة النشاط البدني واختيار الغذاء الصحي والاعتدال والوعي، والدعوة عامة للجميع للحضور والاستفادة من هذه الفعالية.