الصالح: سرطان الغدة الدرقية قابل للشفاء بنسب تصل من 95 الى 100%

حنان عبد المعبود

كشف نائب رئيس الحملة الوطنية للتوعية بالسرطان «كان» د.خالد الصالح عن إصابة 150 شخصا بسرطان الغدة الدرقية سنويا بالكويت، في المرحلة العمرية ما بين 25 و40 عاما، وأن هذا النوع من السرطانات يصيب النساء ضعف الرجال، ويحتل المرتبة الثالثة لدى النساء والرابعة لدى الرجال.

جاء ذلك في تصريح للصالح على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامتها «كان» أول من أمس جريا على عادتها السنوية.

وقال الصالح إن سرطان الغدة الدرقية قابل للشفاء بنسب مرتفعة تصل من 95 الى 100% ومن المعيب لأي دولة متحضرة تهتم بالتوعية أن يأتي مريض بسرطان الغدة الدرقية في حالة متأخرة والذي يعني أن هناك قصورا في التوعية وبالتالي نحن في مركز الكويت بفضل جهود التوعية سواء من وزارة الصحة أو جمعيات النفع العام ننشر الوعي عن الأعراض الأولية لسرطان الغدة الدرقية، مبينا أن هذا الوعي أتى بثماره وأغلب الحالات التي تأتي إلى مركز الكويت لمكافحة السرطان تكون في مرحلة مبكرة لسرطان الغدة الدرقية وتكون نسبة الشفاء مرتفعة جدا.

واضاف: نحتفل مع مجموعة المتطوعين وأصدقاء «كان» كل عام حيث نتقابل في رمضان وهذا اللقاء يزيد من الألفة بين المتطوعين وشركائنا في الحملة الوطنية لمكافحة السرطان «كان» من أجل التوعية ونتمنى أن يكون هذا مسارنا كل عام بإذن الله لأن التآلف يصب في مصلحة التعاون والذي ينعكس على المزيد من النشاط في مجال التوعية في مجال السرطان والتي حققت في الكويت جهود كبيرة ونلاحظ كأطباء أن التوعية تخفف من معاناة المرضى سواء بالابتعاد عن المرض بالأساس أو الاكتشاف المبكر الذي يؤدي إلى زيادة رفع نسب الشفاء.

وذكر ان استراتيجية الحملة تتضمن مجالا للبناء المؤسسي والذي من أهدافه تطوير أداء الموظفين ليس فقط من الناحية العملية بل أيضا من ناحية تقوية أواصر الزمالة لجميع العاملين في «كان» وشركائها في النجاح لأنهم أسرة واحدة تهدف للارتقاء بالعمل وهذا ما نصبو إليه جميعا.