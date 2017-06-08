حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس قسم أمراض القلب والقسطرة في مستشفى الأمراض الصدرية د.محمد المطيري عن تشغيل المختبر الجديد للقسطرة في المستشفى، مشيرا الى اجراء اول حالة في هذا المختبر يوم أمس الاربعاء.

وأكد المطيري في تصريح صحافي على ان المختبر الجديد سيحدث نقلة نوعية في علاج امراض القلب والقسطرة، وذلك لما يحتويه من اجهزة حديثة تقلل من الاشعاع، فضلا عن امكانية رؤية الدعامات على اختلاف انواعها بوضوح اكبر، ويعد الاول من ضمن سلسلة مختبرات سيتم تشغيلها خلال الفترة المقبلة بعد ادخال اجهزة جديدة وحديثة، لافتا الى ان قسم أمراض القلب والقسطرة في مستشفى الأمراض الصدرية يعمل على قدم وساق للتوسع في تقديم الخدمة الصحية للمرضى.



وذكر ان تشغيل هذا المختبر يأتي بعد اجراء المسوحات البيئية من قبل ادارة منع العدوى بوزارة الصحة.