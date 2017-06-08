حنان عبد المعبود

اقامت الصحة الوقائية بمنطقة العاصمة الصحية يوما توعويا تحت شعار " صحتك في السفر"برعاية مدير منطقة العاصمة الصحية د. فاطمة العسومي وحضور رئيس قسم الصحة الوقائية ولجنة تعزيز الصحة لمنطقة العاصمة الصحية د.عادل التركيت الذي اكد ان الفعالية جاءت لتقديم نصائح للمسافرين ومن أهمها مراجعة الطبيب للمرضى من مصابي الامراض المزمنة غير السارية لتعديل الادوية وكذلك الإلمام بطرق حفظها بالاضافة الى مراجعة عيادة المسافر لمعرفة الامراض التي قد تصيبهم بالسفر الى بعض الدول مثل الملاريا، وكذلك كيفية تلافي التسمم الغذائي الذي يصيب ٥٠٪‏ من المسافرين