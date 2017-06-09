التركيت: لا بد من أخذ التطعيمات الضرورية قبل السفر خارج الكويت

حنان عبد المعبود

أقامت الصحة الوقائية بمنطقة العاصمة الصحية يوما توعويا تحت شعار «صحتك في السفر» برعاية مدير منطقة العاصمة الصحية د.فاطمة العسومي وحضور رئيس قسم الصحة الوقائية ولجنة تعزيز الصحة لمنطقة العاصمة الصحية د.عادل التركيت الذي اكد ان الفعالية جاءت لتقديم نصائح للمسافرين ومن أهمها مراجعة الطبيب للمرضى من مصابي الامراض المزمنة غير السارية لتعديل الادوية، وكذلك الإلمام بطرق حفظها بالاضافة الى مراجعة عيادة المسافر لمعرفة الامراض التي قد تصيبهم بالسفر الى بعض الدول مثل الملاريا، وكذلك كيفية تلافي التسمم الغذائي الذي يصيب 50%‏ من المسافرين.

وقال في تصريح له مع دخول فصل الصيف وبدء الاجازات الصيفية لا بد من أخذ التطعيمات التي تطلبها بعض الدول الأجنبية قبل السفر اليها. وتتوقف انواع التطعيم على نوعية الأوبئة المنتشرة في تلك المناطق وذلك تجنبا لمخاطر الإصابة بالامراض خلال فترة السفر.

بدوره، اكد اختصاصي الصحة العامة منطقة العاصمة الصحية د.ماجد رضوان ان هناك بعض اللقاحات الإجبارية وتشمل اللقاحات اللازمة للدخول الى بعض الدول وتحديدا التطعيم ضد الحمى الصفراء وهو إلزامي لجميع الذين يسافرون الى المناطق الاستوائية في افريقيا او أميركا الجنوبية مع الحصول على شهادة بالتطعيم لتقديمها لسلطات تلك البلاد عند الحدود.

ومن جانبه، قال رئيس الفريق العلمي بمكتب الخدمات الصيدلانية الصيدلي «فيصل المنيس» يجب ان يحرص المسافر على استشارة الصيدلي لمعرفة كيفية حفظ الادوية قبل السفر، لافتا الى ان البعض قد يعاني من دوار الحركة اثناء السفر ولهذا ينبغي اصطحاب الادوية المضادة لدوار الحركة.

واضاف: من المهم ان يحرص مريض الامراض المزمنة من اصطحاب كمية كافية من ادويته قبل السفر والحرص على حملها باليد وعدم وضعها بالأمتعة حتى لا تتعرض للتلف او الضياع، وكذلك حمل لائحة بأسماء الادوية التي يتعاطاها على وصفة طبية موقعة من الطبيب.