حنان عبدالمعبود

كشف مدير عام معهد دسمان للسكري د.قيس الدويري عن أن الكويت تأتي في المرتبة الثالثة عالميا من حيث معدل حدوث الإصابة بالسكري من النوع الأول (سكري الأطفال).

وشدد الدويري في تصريح للصحافيين مساء امس الأول على هامش الغبقة التي أقامها معهد دسمان على أهمية تناول الأطفال الوجبات الصحية وممارسة النشاط البدني بشكل منتظم.

وقال ان الهدف من اقامة الأنشطة التوعوية والتثقيفية هو جعل الأطفال المصابين بالمرض يتكيفون مع وضعهم الصحي الى جانب توعية غير المصابين بالمرض وكيفية حدوثه والتصدي له والتعاطي معه في حال حدوثه.

وأوضح أن أسباب الإصابة بالمرض قد ترجع الى أسباب جينية أو أسباب مكتسبة بسبب سوء التغذية أو الخمول الجسدي، وان هناك عدة مبادرات سيقوم معهد دسمان بإطلاقها خلال المرحلة المقبلة مع عديد من المؤسسات العلمية العالمية سواء في أوروبا أو أميركا الشمالية.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد توسيع شبكة العلاقات العلمية بين المعهد وعدد من المؤسسات البحثية الدولية، بهدف جعل المعهد في الخريطة البحثية الدولية والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة في المؤسسات العلمية والبحثية الدولية.