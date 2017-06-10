عبدالكريم العبدالله

تودع وزارة الصحة رواتب موظفيها من الكويتيين والوافدين والعاملين بنظام «الأجر مقابل عمل» لشهر يونيو الأسبوع الجاري في حساباتهم بالبنوك ليتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك، وبالتحديد الخميس الموافق ١٥ من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ«الأنباء» أن قطاع الشؤون المالية بوزارة الصحة خاطب جميع الوكلاء المساعدين والمناطق الصحية والادارات المركزية وبقية مرافق الوزارة ممثلة بشعب الرواتب لديهم بعمل الإقفالات الخاصة بالرواتب للموظفين الكويتيين والوافدين.

وبينت المصادر ان قطاع الشؤون المالية بوزارة الصحة طلب من القطاعات سابقة الذكر ارسال كشوف العاملين بنظام «الأجر مقابل عمل» الذين يبلغ عددهم ما يقارب ٣٠٠٠ موظف ليتم صرف رواتبهم مع رواتب موظفي الوزارة الأسبوع الجاري.

والجدير بالذكر ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أوصى بتقديم صرف رواتب العاملين بالجهات الحكومية بمناسبة عيد الفطر المبارك.