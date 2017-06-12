الحربي: عودة علاج العقم إلى قائمة الأمراض التي يتم علاجها بالخارج بعد أن تم إقصاؤه لعدة سنوات

وحدة الخصوبة تستوعب 1000 حالة و250 عملية تلقيح صناعي في العام

أجهزة فحص الفيروسات والميكروبات الحديثة قلّصت زمن الحصول على النتائج من 24 ساعة إلى 90 دقيقة حنان عبد المعبود كشف وزير الصحة د.جمال الحربي عن عودة علاج العقم الى قائمة الامراض التي يتم علاجها بالخارج بعد ان تم إقصاؤه لعدة سنوات، لافتا الى ان هناك دراسة خاصة بهذا الامر سيتم رفع تقرير بها الى مجلس الوزراء، مبينا في الوقت نفسه أن أعداد حالات العقم في تزايد، كما اكد أن هناك مركزا بالقطاع الخاص سيكون مختصا بمتابعة الحالات التي يمكن علاجها بالخارج.



جاء هذا في تصريح له على هامش افتتاحه وحدة الخصوبة ومختبر الميكروبيولوجي بمستشفى الولادة بمنطقة الصباح الطبية التخصصية بحضور مدير المنطقة ومدير المستشفى وحشد من المسؤولين والعاملين بوزارة الصحة ومستشفى الولادة.

وأشار الوزير في تصريحه الى ان مستشفى الولادة الجديد سيتم الانتهاء منه عام 2021 وسيكون عدد الأسرة به أكثر من 700 سرير.



وفيما يختص بزيادة الرسوم الصحية للوافدين، أكد أن الزيادة ستكون للزائرين فقط وليست للمقيمين، وبعدها سيكون هناك تقييم لرفع الرسوم للمقيمين.

وقال الحربي في كلمة له ألقاها خلال حفل الافتتاح «ان افتتاح وحدة طفل الانبوب بمستشفى الولادة يأتي بعد أن تم تجديدها وإعادة تأهيلها بالكامل، مبينا ان الوحدة هي الاولى والرئيسية بالمستشفى، والتي تأسست عام 1985، ومازالت تقدم خدماتها في مجال طب الخصوبة وأطفال الأنابيب والحقن المجهري بنجاح، وبمعدلات تقارب من المعدلات العالمية.

وأضاف: جاء تجديد وتطوير وتحديث الوحدة بما يتفق مع أحدث المواصفات العالمية في التأهيل والبناء والتجهيزات، حتى أصبحت الوحدة بعد إعادة تجديدها تضم 6 عيادات استشارية، فضلا عن مختبر أطفال الانابيب المتخصص والمجهز بأحدث الأجهزة، لترتفع الطاقة الاستيعابية للوحدة وتصل بعد التجديد إلى 1000 حالة سنويا، فيما تصل عمليات التلقيح الصناعي إلى نحو 250 حالة بالعام الواحد.

وقال الحربي: ان الوحدة تقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية والتوعية الصحية والإرشاد الوراثي، اضافة الى إجراء البحوث والبرامج التدريبية وتنفيذ استراتيجيات وخطط الوزارة في مجال صحة المرأة والصحة الإنجابية، وذلك ضمن المنظومة المتكاملة التي يتم تنفيذ بروتوكولاتها وسياساتها بالتعاون مع الإدارات والأقسام والوحدات المختلفة، وضمن التزام الوزارة بالغايات المتعلقة بصحة الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية.

وأشار الى ان افتتاح مختبر الميكروبيولوجي بمستشفى الولادة جاء بعد تجهيزه وفقا لأحدث المواصفات العالمية بأجهزة حديثة تستخدم بها التقنيات المتطورة لإجراء الفحوصات المختلفة المتعلقة بصحة المرأة، فضلا عن إتاحة نتائجها للأطباء المعالجين بسهولة ويسر وبالدقة المطلوبة، ووفقا لمعايير الجودة العالمية، لافتا الى التزود بأجهزة للفيروسات وزراعة الميكروبات التي كانت تستغرق في السابق أكثر من 24 ساعة، بينما مع الأجهزة الحديثة تخرج النتيجة خلال 90 دقيقة، وبالتالي يتم التشخيص سريعا.

وقال الحربي: ان الاجهزة بالمختبر تساعد على التشخيص الدقيق واتخاذ القرارات الصائبة لعلاج المرضى، مبينا ان المختبر يشكل نقلة نوعية على مستوى المختبرات الطبية، حيث انه إضافة جديدة لاستراتيجيات وبرامج الوزارة، للتوسع باستخدام التقنيات الحديثة في التشخيص والعلاج، وبما يتفق مع أحدث المعايير العالمية.

من جانبه، قال مدير مستشفى الولادة د.شعيب المرهون: ان المستشفى بصدد تنفيذ مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، كترميم جناحين عموميين 11 و12، وستصل طاقتهما السريرية الى 50 سريرا، كما سيتم إنشاء صيدلية مركزية بالمستشفى بديلة عن الحالية، وبحجم أكبر، لضمان تغطية احتياجات المستشفى بشكل كامل من الادوية والمستلزمات الطبية.

وقال المرهون: انه سيتم البدء في الاعمال الانشائية لمشروع مستشفى الولادة الجديد، وهو المستشفى الاكبر من نوعه على مستوى العالم، وبطاقة سريرية تصل الى 780 سريرا، حيث من المتوقع ان يتم الانتهاء منه في عام 2021.

من جهتها، قالت رئيس وحدة الخصوبة د.هنوف الصميط: إن الوحدة بعد إعادة تأهيلها ستستقبل نحو 1000 مراجع في العام، بعدما كانت تستقبل من 400 الى 600 في العام الواحد سابقا، مبينة أن الفترة السابقة كانت تشهد فتح ملفات لأقل من 5 مرضى يوميا، إلا أنه يتم حاليا فتح 10 ملفات يوميا.

وأضافت الصميط ان الاسباب قد تعود الى لزيادة التلوث ونوعية الاكل والعادات الصحية والسمنة أيضا، مشيرة إلى أن نسب النجاح في العمليات بالوحدة تضاهي الارقام العالمية وتصل الى 35%.