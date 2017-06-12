حنان عبدالمعبود

‎أعلن رئيس قسم جراحة الأورام بمركز الكويت لمكافحة السرطان د.مدحت عطيفة عن اجراء عملية جراحية نادرة ذات مهارة خاصة لاستئصال ورم سرطاني كبير بالأنسجة الرخوة للفخذ اليمنى.

وتم استئصاله جراحيا بالكامل لمريضة كويتية تبلغ من العمر 65 عاما مع الحفاظ على الشرايين والأوردة المغذية للفخذ والساق اليمنيين. وأوضح عطيفة ان العملية استغرقت نحو ساعتين وقد خرجت المريضة من المستشفى بحالة جيدة.

وأكد عطيفة ان الورم كان يسبب للمريضة اعاقة كاملة عن الحركة وتم نقل المريضة للرعاية المركزة بعد الجراحة ثم خضعت للعلاج والمتابعة في قسم جراحة الأورام لحين التئام الجرح.

كما تمت مناقشة الحالة العامة ما بعد التحليل الباثولوجي بلجنة أورام الأنسجة الرخوة في حضور استشاري العلاج الإشعاعي والكيماوي وكان رأي اللجنة هو ان الحالة العامة لا تسمح بأي علاج مكمل.

‎وذكر د.عطيفة ان الورم يزن 18 كيلوغراما، مؤكدا أهمية الكشف المبكر عن الأورام السرطانية والتي تزيد من نسبة الشفاء لأكثر من 90% وتساعد على تخفيض معدل الوفيات بنسبـة تفوق الـ 60%.