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أناشد أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في إجراء عملية جراحية ضرورية جدا في القلب، حيث أعاني من ضعف عضلة القلب منذ العام 2013، وتم تركيب جهاز «ICD» للحماية من الضربات الباطنية علاوة على نقص هرمون الغدة الدرقية، وعلى الرغم من الاستمرار في العلاج والمتابعة، الا ان حالة عضلة القلب في تدهور مستمر، وسجلت آخر كفاءة للعضلة 15% بالإضافة إلى تمدد بالعضلة اليسرى وارتجاع متوسط بالصمام الميترالي وضعف وتمدد بعضلة القلب اليمني، وحاليا محجوزة على أجهزة في وحدة عناية القلب بعد قرار الطبيب بضرورة زرع مضخة مساعدة للبطين الأيمن Birad وذلك غير متوافر بالكويت.