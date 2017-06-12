عبدالكريم العبدالله

عقدت وزارة الصحة اجتماعا موسعا مع ديوان المحاسبة بحضور وكيل وزارة الصحة بالانابة ووكلاء وزارة الصحة المساعدين للشئون المالية والادارية والهندسية، فضلا عن بعض المدراء والمهندسين ومسئولي الوزارة .

وذكرت مصادر صحية مطلعة في تصريح خاص لـ"الانباء" ان الاجتماع ناقش الملاحظات على بعض عقود وزارة الصحة والمصروفات والايرادات وشؤون التوظيف والمخازن والمستودعات والادوية ، مشيرة الى ان وزارة الصحة ستوافي ديوان المحاسبة بالردود خلال ثلاثة ايام.

وبينت المصادر ان ديوان المحاسبة اشاد بقطاع المالية بوزارة الصحة وعلى رأسها وكيل القطاع محمد العازمي على تعاونهم الواضح مع الديوان في تقديم التسهيلات لفريق الديوان وانسيابية المعلومات والشفافية في الردود لما لها من اثر كبير في قيام مفتشي ديوان المحاسبة بأداء دورهم المناط بهم للمحافظة على المال العام.