حنان عبدالمعبود

أكد عبدالمجيد سيد عبدالرزاق الزلزلة المتبرع بإنشاء مركز سيد عبدالرزاق الزلزلة الصحي بمنطقة الدسمة أن هذا التبرع يأتي ليلبي الاحتياجات الصحية لأهالي منطقة الدسمة متمثلا بمبنى متكامل الخدمات تابع لمشاريع وزارة الصحة العامة.

جاء ذلك في حفل وضع حجر الأساس بحضور عدد من النواب ووجهاء المنطقة، حيث أضاف أن الشعب الكويتي الأصيل قد جبل على عمل الخير منذ نشأة البلاد وهذا ديدنه في الشدة والرخاء، مضيفا أن الله عز وجل يحفظ الكويت في وجه الشدائد والملمات بفضل الأيادي البيضاء لسفراء الخير من أهل الكويت الكرام، وهذا العطاء هو بما أفاض به الرزاق الكريم من فضله ثم من خير الكويت العزيزة فلا منة لأحد عليها، خاصة أن هذا العمل هو مركز صحي يقدم الخدمات الطبية والإنسانية لجميع سكان المنطقة دون تمييز بين أجناسهم أو جنسياتهم وذكر الزلزلة أن المركز بتكلفة مليون دينار على مساحة ارض 2000 متر مربع ومساحة بناء اجمالية 4000 متر مربع ويخدم 25 ألف نسمة هم سكان منطقة الدسمة وقد يخدم سكان المناطق المجاورة في حالات الضرورة او الطوارئ وان التبرع تقدم به منتصف عام 2003 ووافق عليه مجلس الوزراء وبدأت الإجراءات فورا إلا أنه بسبب البيروقراطية والروتين الحكومي وتعدد الجهات الحكومية المعنية تأخر العمل الفعلي الى هذا الوقت.

وختم الزلزلة تصريحه قائلا ان عمل الخير غير مستغرب في وطن صنفه العالم مركزا للعمل الإنساني.