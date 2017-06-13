أعلنت منظمة الهجرة الدولية عن توفير الأدوية لمركز غسيل الكلى المنقذة للحياة بمدينة اربيل عاصمة اقليم كردستان بتمويل من الكويت.

وذكرت للمنظمة في بيان من فرعها باربيل انه بغية سد النقص في مركز غسيل الكلى بمستشفى الجمهورية بمدينة اربيل بادرت المنظمة الدولية للهجرة وبتمويل من الكويت بتوفير امدادات غسيل الكلى المنقذة للحياة الى المستشفى.

ونقل البيان عن نائب رئيس وحدة غسيل الكلى د. فريد محمد قوله مع «هذه الإمدادات يمكننا توفير سلسلة إنقاذ الحياة لعشرات من الناس على الأقل خلال الثلاثة أشهر المقبلة».

وتوفر وحدة غسيل الكلى بالمستشفى الجمهوري بمدينة اربيل توفر خدمات مجانية الى ما يقرب من 100 مريض في الاسبوع ويشمل المرضى السكان المحليين والنازحين العراقيين واللاجئين السوريين.