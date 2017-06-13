عبدالعزيز الفضلي

أعرب رئيس جمعية الكشافة الكويتية د. عبدالله الطريجي، عن تهنئته لكل منتسبي الحركة الكشفية الكويتية والرواد الأوائل وجيل الكشافة الحالي بمناسبة الشهر الفضيل، معتبرا أن من الواجب علينا التواصل مع القيادات والرجالات الذين خدموا كشافة الكويت وتركوا فيها بصمات واضحة ومشرفة جاء ذلك في تصريح أدلى به الطريجي للصحافيين خلال حفل القرقيعان الذي نظمته الجمعية بمقرها مساء الأول من امس بحضور حشد من منتسبي الحركة الكشفية في البلاد والسفير الكوري ووزير التربية الأسبق د. رشيد الحمد ورئيس اتحاد المدارس الخاصة عمر الغرير وشيخ المعلقين خالد الحربان، الذين تم تقليدهم وسام جمعية الكشافة خلال الحفل.

وقال الطريجي: ان الجمعية اعتادت اقامة حفلها السنوي في شهر رمضان المبارك، لتلتقي بكل من قدم للحركة الكشفية الدعم، وخاصة انه مر عليها رجال كثيرون، ومن المناسب والمفروض والجميل الالتقاء بهم والتواصل معهم خاصة في رمضان.

وأضاف الطريجي ان الحفل يوفر فرصة التقاء قيادات الأجيال السابقة مع ابنائهم وأحفادهم، وايضا الالتقاء مع بعض القيادات الكشفية بوزارة التربية وابنائنا الطلبة، للتناقش وتبادل الحديث، وهو من عاداتنا وتقاليدنا بمناسبة القرقيعان. وأشار إلى ان لجمعية الكشافة مشاريع كثيرة كمشروع إفطار الصائم، وأيضا هناك أيضا مشاريع لما بعد رمضان، كمسابقة القرآن الكريم والكثير من الأنشطة والبرامج الهادفة.

من جهته، قال أمين عام الجمعية ابراهيم سكين ان جمعية الكشافة دأبت على الالتقاء بالأسرة التربوية والقادة الكشفيين، وهذه مناسبة عزيزة علينا جميعا ان نلتقي في هذه الأمسية في أجواء أسرية حميمة لتبادل الأفكار والآراء وما يستلزم من هذه الاطروحات التي نستفيدها من رواد الحركة الكشفية للاستزادة والاستفادة من خبراتهم، وما يطرحونه على الساحة الكشفية والتربوية، كما انها عادة أهل الكويت بالالتقاء في هذه المناسبات الجميلة.

وأضاف: نحن نثمن ونشجع مثل هذه الأدوار والأنشطة، ونتمنى ان تكون أسرة الحركة الكشفية بخير بفضل قادتها ومنتسبيها، معربا عن بالغ شكره لكل من ساهم وشارك في هذه الاحتفالية.