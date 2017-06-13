حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي، أن الصيدلة السريرية من التخصصات الهامة التي نحتاج إليها في الكويت، مبيناً أن الصيدلي يستغرق عامين للحصول عليها، بعد الأعوام الخمسة الخاصة بدراسة بكالوريوس الصيدلة.

جاء هذا ضمن تصريح للحربي عقب لقاء جمعه وأعضاء جمعية الصيدلة الكويتية خلال الغبقة السنوية التي أقامتها الجمعية الصيدلية الكويتية بحضور الوزير ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. عمر السيد عمر وعدد كبير من الصيادلة والمتخصصين في هذا المجال.

وأوضح الوزير الحربي أن اللقاء تخلله مناقشة العديد من الموضوعات منها التحديات التي تواجه الصيادلة في ما يختص بالبدلات والأمور المالية، والعديد من المشاكل، وقال" تناولنا المشاكل التي يمكن أن أقوم شخصيا بالتدخل لحلها من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالهيكل التنظيمي والبدلات، كما ركزنا خلال اللقاء على التخصصات العليا للصيادلة مثل الصيدلة السريرية.

وتابع : "تناولنا أيضا الملف الطبي الإلكتروني للربط بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستودعات والمستشفيات لدعم الصيدليات وتغطية أي نقص فيها بأسرع وقت ممكن".

واكد الحربي انه سيكرر الزيارة والاجتماع مع الصيادلة قريبا، مشددا على أن اهتمامه لا ينصب فقط على الأطباء البشريين وأطباء الأسنان، وإنما يمتد ليشمل الصيادلة أيضا إلى جانب المهن المساعدة من فنيي الطوارئ وغيرهم، وكذلك التعليم الطبي المستمر لكل الفئات الطبية أي كل ما يتعلق بالجسم الطبي .