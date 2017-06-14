العبدالهادي: تطبيق زيادة رسوم الخدمات الصحية على كروت الزيارة قريباً تشكيل لجنة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي لبدء المراحل التنفيذية للمشروع قريبا

حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله



ادرج مجلس وكلاء الصحة برئاسة الوزير د.جمال الحربي خدمات «دعامات القلب - الأورام - تركيبات الأسنان - جراحة الركب» ضمن المناقصة الجديدة لمشروع التأمين الصحي للمتقاعدين «عافية».



وأكد أمين سر مجلس الوكلاء الوكيل المساعد لشئون الخدمات د.محمود العبدالهادي ان المناقصة الجديدة لمشروع «عافية» ستطرح قريبا.



وكشف د.العبدالهادي في تصريح صحافي على هامش اجتماع مجلس وكلاء الصحة عن مناقشة المجلس لرسوم الخدمات الصحية الجديدة التي ستطبق على الوافدين «الزائرين» و«المقيمين» في الكويت، مؤكدا على انها ستطبق الوافدين اصحاب كروت الزيارة اولا قريبا.



واشار د.العبدالهادي الى أن شركة مستشفيات الضمان الصحي قدمت عرض مرئي لمجلس وكلاء الصحة عن عمل الشركة بالكامل والاستعدادات للبدء بالمشروع، كما ناقش المجلس المراحل التشغيلية للمشروع والشريحة المستهدفة من الوافدين، منوها الى ان المشروع حاز على موافقات جميع الجهات الرقابية في الدولة، معلنا عن تشكيل لجنة بين وزارة الصحة وشركة مستشفيات الضمان الصحي لبدء المراحل التنفيذية للمشروع قريبا.

ولفت د.العبدالهادي الى ان مجلس الوكلاء اختتم جلسته بمناقشة برنامج عمل وزارة الصحة في القطاعات المختلفة والتطور المحرز في تطبيقها.