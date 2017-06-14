الحربي: اهتمامنا لا ينصب فقط على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان وانما يشمل الصيادلة والمهن المساعدة

حنان عبد المعبود

أكد وزير الصحة د. جمال الحربي أن الصيدلة السريرية من التخصصات الهامة التي نحتاج اليها في الكويت، مبينا أن الصيدلي يستغرق عامين للحصول عليها، بعد الاعوام الخمسة الخاصة بدراسة بكالوريوس الصيدلة.

جاء هذا ضمن تصريح للحربي عقب لقاء جمعه وأعضاء جمعية الصيدلة خلال الغبقة السنوية التي أقامتها الجمعية الصيدلية الكويتية بحضور الوزير ووكيل الوزارة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د.عمر السيد عمر وعدد كبير من الصيادلة والمتخصصين في هذا المجال.

وأوضح الحربي أن اللقاء تخلله مناقشة العديد من الامور ومنها التحديات التي تواجه الصيادلة فيما يختص بالبدلات والأمور المالية، والعديد من المشاكل وقال: تناولنا المشاكل التي يمكن أن أقوم شخصيا بالتدخل لحلها من خلال مخاطبة ديوان الخدمة المدنية والمتعلقة بالهيكل التنظيمي والبدلات.

كما ركزنا خلال اللقاء على التخصصات العليا للصيادلة مثل الصيدلة السريرية.

وتابع: تناولنا أيضا الملف الطبي الالكتروني للربط بين مراكز الرعاية الصحية الأولية والمستودعات والمستشفيات لدعم الصيدليات وتغطية أي نقص فيها بأسرع وقت ممكن.

وأكد الحربي انه سيكرر الزيارة والاجتماع مع الصيادلة قريبا، مشددا على ان اهتمامه لا ينصب فقط على الأطباء البشريين وأطباء الاسنان، وانما يمتد ليشمل الصيادلة أيضا إلى جانب المهن المساعدة من فنيي الطوارئ وغيرهم، وكذلك التعليم الطبي المستمر لكل الفئات الطبية أي كل ما يتعلق بالجسم الطبي.

وعن لقائه بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، قال الحربي: التقينا سمو الأمير مع البروفيسور كمال الشومر الحائز الجائزة العالمية لأمراض الغدد الصماء وهو رئيس الوحدة في مستشفى مبارك الكبير وحصل على الجائزة من تكساس بأميركا حيث تم اختياره من بين 16 ألف عضو من خارج الولايات المتحدة الأميركية من 92 دولة حيث يعد افضل طبيب عالمي في هذا الجانب وهذا مفخرة للكويت لأنها المرة الأولى التي تحصل فيها الكويت على هذه الجائزة ونتمنى ان يكون قدوة لباقي الأطباء.

بدوره ثمن أمين صندوق الجمعية الكويتية الصيدلانية الصيدلي أحمد شمس الدين جهود الوزير الحربي لتذليل كافة العقبات التي تواجه الصيادلة وعلى رأسها البدلات التي طالبت بها الجمعية في أول لقاء جمعهم بالحربي، حيث قامت الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة لإقرار هذه البدلات بالتزامن مع البدلات الخاصة بجمعيتي اطباء الأسنان والاطباء البشريين، ولفت كذلك الى وعد الوزير بالنظر في طلب الجمعية بالمساواة بين الصيادلة والأطباء في الاجازات الدراسية.

كما كشف شمس الدين في تصريح صحافي على هامش الغبقة عن بدء اجراءات تحديث الهيكل الوظيفي للصيادلة بعد اجازة عيد الفطر مباشرة حيث ستقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لتفعيل الهيكل الجديد للصيادلة والذي يضم 120 وظيفة إشرافية للصيادلة، وأشار الى أهمية الهيكل الوظيفي المحدث في جذب الصيادلة للعمل في القطاع العام ومن ثم مواجهة ظاهرة عزوف الصيادلة عن العمل في القطاع الحكومي في مقابل القطاع الخاص بسبب عدم توافر هيكل تنظيمي مناسب.