«الصحة» تقوم بدور كبير في العناية والاهتمام بالتأمين الصحي للمتقاعدين

أشاد عدد من أطباء وزارة الصحة بالدور الفعال والحيوي والنقلة النوعية التي أحدثتها التقنيات الحديثة، والتي دشنت أخيرا في مجال الصحة سواء التصوير الإشعاعي أو الأشعة التداخلية أو التصوير التشخيصي أو الأجهزة المخبرية، مؤكدين أن هذه التقنيات في عالم الطب والجراحة كان لها بالغ الأثر في تخفيف العبء عن المريض والطبيب معا.

وأضاف الأطباء أن هذه التقنيات تسهل عملهم وتوفر فترة مكوث أقل للمريض بالمستشفى، كما أنها متطورة ومأمونة.



لافتين إلى أنها أيضا تقلص فترة الدور للمرضى في جميع المستشفيات، وتعمل على سرعة إنجاز العمليات الجراحية التي تحتاج في غير هذه التدخلات إلى فترات طويلة.

جاء ذلك في غبقة أقامتها شركة السلطان المتحدة الطبية، بحضور عدد من أطباء وزارة الصحة وبعض العاملين في الــقطاع الـصحي.

ولفت الأطباء إلى الدور الكبير الذي قامت به وزارة الصحة بقيادة د.جمال الحربي، حيث قامت الوزارة بتطوير كبير وتجهيز عال للقطاع الخاص، وذلك من خلال العناية والاهتمام بالتأمين الصحي للمتقاعدين، وضخ مجموعة من الأجهزة المتطورة والتقنيات العالية.