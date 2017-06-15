حنان عبدالمعبود - عبدالكريم العبدالله

في استجابة سريعة لمطالب مجلس إدارة الجمعية الطبية الكويتية وما تم طرحه من مقترحات أثناء اللقاء الذي جمع الأطباء مع وزير الصحة د.جمال الحربي في الغبقة الرمضانية بالجمعية الطبية، أصدر وزير الصحة قرارا بتشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة لبحث ودراسة مطالب الأطباء البشريين وأطباء الأسنان لتحسين أوضاعهم الوظيفية (فنيا -اداريا- ماليا).

وتضم اللجنة في عضويتها الوكيل المساعد للشؤون الفنية د.وليد الفلاح والوكيل المساعد للشؤون الإدارية مرزوق الرشيدي ومديري الإدارة الفنية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان والإدارة الفنية د.موضي المطيري ورئيس الجمعية الطبية د.محمد المطيري ورئيس جمعية طب الأسنان أو من ينوب عنهما ود.عبد المحسن الكندري ود.أنور يعقوب حياتي والمستشار القانوني بمكتب وكيل الوزارة.

ووفقا للقرار الوزاري رقم 241 بتشكيل اللجنة فإن اختصاصاتها تتضمن دراسة وبحث مطالبات الأطباء البشريين وأطباء الأسنان لتحسين أوضاعهم وفقا لقرارات الخدمة المدنية والقرارات الوزارية وبحث ودراسة المعوقات في العمل التي تواجه الأطباء واقتراح التوصيات المناسبة لتحسين الأوضاع الوظيفية لهم، وسترفع اللجنة توصياتها للوزير لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.