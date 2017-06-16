عبدالكريم العبدالله

التقى وزير الصحة د. جمال منصور الحربي بمسؤولي الهيئة العامة للغذاء والتغذية واستمع الى المشاكل والمصاعب التي تواجهها الهيئة والسعي من اجل تذليل تلك الصعاب.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية عيسى الكندري في تصريح صحافي على هامش الزيارة، انه تمت مناقشة نقل ما تبقى من الاختصاصات من الجهات الحكومية المعنية ومن أهمها الأغذية المستوردة والتفتيش على الأغذية وتراخيص المحلات الصحية.

وبين انه تم خلال زيارة الوزير الحربي مناقشة تجهيز مختبر فحص الخضار والفواكه للهيئة في الصليبية للتمكن من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن قيام الهيئة بفحص الخضار والفواكه الطازجة والمستوردة والمنتجة محليا والطلب من وزارة المالية الدعم المالي بهذا الشأن.

وكشف الكندري عن مناقشة بدلات الفنيين العاملين بالتغذية ومختبرات فحص الاغذية، وكذلك تمت مناقشة توفير مبانٍ في المحافظات لإدارات التفتيش بالهيئة، كما تمت مناقشة إيجار مبنى رئيسي دائم للهيئة، فضلا عن الهيكل التنظيمي التفصيلي للوحدات التنظيمية والتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لاعتماده.