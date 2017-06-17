عبدالكريم العبدالله

وافقت وزارة المالية على طلب وزارة الصحة مساواة رواتب الملحقين الصحيين بالخارج بزملائهم من موظفي مختلف الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية بالخارج. وتأتي هذه المساواة حسب مصدر مطلع في تصريح خاص لـ «الأنباء» بناء على موافقة وزارة المالية على تثبيت سعر صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الكويتي لدعم رواتب الملحقين الصحيين المبعوثين للخارج، ومساواتهم مع موظفي مختلف الجهات الحكومية التي لها مكاتب تمثيلية بالخارج، وذلك وفقا لكتاب وزارة المالية الذي تم إرساله لوزارة الخارجية رقم ٦٠٩ بتاريخ 8/8/2016 متمثلا في «الدولار الأميركي ٤.٦٠، اليورو ٣.٤٠، الجنيه الاسترليني ٢.٣٠، الفرنك السويسري ٥.٥٠، الكرونة السويدية ٣٠، الدولار الكندي ٤.٨٠، الدولار الأسترالي ٥.٤٠، اليوان الصيني ٣٤.٢٠، الين الياباني ٥٢٠».