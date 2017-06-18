ليلى الشافعي

أكد رئيس هيئة الإدارة الطبية في جمعية صندوق إعانة المرضى د.مساعد السعيد أن إعانة المرضى المحتاجين من أفضل الأعمال الإنسانية التي حثت عليها الشرائع السماوية والفطرة الإنسانية والقوانين الوضعية، مشيرا الى الدور الإنساني الذي يقوم به الصندوق من خلال لجانه العديدة.



وأوضح السعيد في تصريح صحافي ان اللجنة الطبية بالجمعية قدمت العام الماضي مساعدات طبية وادوية وتحمل تكاليف مصاريف علاج كالأشعات والتحاليل وغيرها لأكثر من 10606 حالات مرضية داخل الكويت بلغت تكلفتها الإجمالية 2.85 مليون دينار، مشيرا الى ان الجمعية تعمل على مساعدة المرضى الذين أقعدهم المرض عن طلب الرزق سواء من الكويتيين وغيرهم بعد التحقق من استيفاء الشروط التي تم وضعها من قبل القائمين على الجمعية ومنها: وجود إقامة سارية المفعول وبصورة قانونية، وتقرير طبي معتمد من مستشفيات الكويت واثبات عدم كفاية الراتب الذي يتقاضاه الطالب للمساعدة في توفير ثمن الدواء المطلوب بالإضافة الى دراسة الحالة الاجتماعية لطالب المساعدة والتعرف على مستوى المعيشة للأسرة من قبل باحثين اجتماعيين متخصصين يعملون في اللجنة.

وبين ان ما يقدمه الصندوق لا يقتصر على توفير الأدوية باهظة الثمن للمرضى المحتاجين فقط، بل هناك خدمات أخرى تقوم بها اللجنة الطبية مثل كفالة اسر المرضى ورعاية أبناء المرضى المعسرين وتحمل مصاريف الأشعة والتحاليل الطبية عن غير القادرين في مستشفيات الكويت، بالإضافة الى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمريض من خلال البرامج والأنشطة التي تقوم بها اللجنة الطبية.