حذر وزير الصحة الاسبق ورئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي د.عبدالرحمن العوضي من خطورة اي تدخلات خارجية دولية بحجة المساهمة في حل الخلافات القائمة حاليا بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر ودولة قطر، مؤكدا ان الحل لا بد ان يكون داخل البيت الخليجي.



ودعا العوضي في تصريحات له على هامش الغبقة الرمضانية التي نظمتها الجمعية الخيرية للتضامن الاجتماعي قادة الدول الخليجية المعنيين بالأمر الاستجابة للمبادرة التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد للم شمل الاسرة الخليجية لؤد الفتن بين الأشقاء، واصفا الدور الذي يقوم به صاحب السمو بالعظيم والصعب جدا، داعيا الله ان يوفق سموه في مهمته وخطواته وأن يطيل الله في عمره ويلبسه ثوب الصحة والعافية كأحد ابرز القادة الحكماء العرب والخليجيين.

وذكر ان صاحب السمو «قائد الإنسانية» هو الوحيد القادر على لعب دور فعال لتهدئه الأمور بين الأشقاء لما يتمتع به من خبرة وحنكة ديبلوماسية ومحبة واحترام وتقدير من الجميع، معربا عن أمله بان يستجيب قادة مجلس التعاون الخليجي لمبادرة صاحب السمو لما فيه خير الجميع.