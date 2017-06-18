عبدالكريم العبدالله

أعلن رئيس المكتب الصحي في لندن د.فيصل الصفي عن تطبيق المكتب لـ «الملف الإلكتروني» للمرضى الكويتيين ومرافقيهم، بحيث أصبح لكل مريض ومرافقيه ملف «إلكتروني» خاص بهم، مشيرا الى ان الملف يضم التقارير الطبية والمصروفات والمخصصات والفواتير التي تحولت الى «إلكترونية».

وذكر في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان نظام الملف الالكتروني سيساهم في إرسال رسائل «الضمان الصحي» إلى إيميل المستشفيات أو العيادات التي يتلقى فيها المرضى الكويتيون العلاج، وذلك لوصولها بأسرع وقت، ما سيؤدي الى عدم وجود اي تعطيل في مواعيد المرضى، فضلا عن إرسالها لإيميل المريض أيضا ليحتفظ بها لديه.

وأشار د.الصفي الى انه تم إلغاء النظام القديم في إرسال رسائل «الضمان» الصحي عبر الفاكسات أو إيصالها عبر المريض نفسه الى المستشفى، حيث كان يتسبب في وقوع بعض التعطيل في مواعيد المرضى.



ودعا د.الصفي جميع المرضى الكــويتيين ومــرافقيهـم المتواجدين في لندن الى تحديث ايميلاتهم في الملف الإلكتروني عن طريق إرسال إيميل بالتفاصيل الشخصية للمريض للمكتب الصحي عبر الموقع: [email protected]، وذلك لإضافتها على النظام الآلي لإرسال رسائل الضمان الصحي على إيميلاتهم، مشيدا في الوقت ذاته بدعم وزير الصحة د.جمال الحربي لتذليل جميع العقبات التي تواجه المكتب الصحي الكويتي في لندن.