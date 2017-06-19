عبدالكريم العبدالله

تستعد وزارة الصحة لتحديث ضوابط وسياسات وإجراءات فتح وإغلاق «الملفات الطبية» بمركز الكويت للصحة النفسية، فضلا عن كيفية التصرف بها.

وتتضمن الضوابط حصر الملفات «النشطة» وغير «النشطة»، واعتماد آلية للتصرف بالملفات التي مضى على تداولها فترات طويلة، علاوة على النظر في وقف استخدام وتداول بعض الملفات غير العاملة وغير النشطة.

وتتضمن الضوابط تلقي وفحص الطلبات الخاصة بوقف استخدام وتداول بعض الملفات من أصحاب هذه الملفات وذويهم، فضلا عن ان هذه الضوابط ستقوم باقتراح مشروع قرار بالأسس والقواعد المنظمة لحفظ الملفات النشطة والتصرف في الملفات غير النشطة وتحديد مدة الاحتفاظ بها وفقا للقواعد القانونية والفنية المنظمة لذلك.

وفي سياق آخر، تتجه وزارة الصحة قريبا لإتلاف ما يقارب نصف المليون ملف طبي «غير نشط» بمختلف المستشفيات والمراكز التخصصية نظرا لعدم مراجعة أصحابها للمرافق الصحية منذ سنوات.