حنان عبد المعبود

منح وزير الصحة د.جمال الحربي، صلاحيات لرؤساء المكاتب الصحية بالخارج للبت في طلبات تمديد علاج الحالات التي تستدعي التمديد من المرضى المبتعثين للعلاج بالخارج وذلك للتسهيل على المرضى وعدم تأخر علاجهم.

كما منح الوزير الحربي صلاحية لمدير إدارة العلاج بالخارج لإصدار طلب استبدال مرافقي المرضى واعتماد إجازة مرافق مريض على نفقة المريض الخاصة إضافة إلى إصدار شهادة لمن يهمه الأمر واعتماد مرافق ليس له صلة قرابه.

وتأتي هذه القرارات التي اصدرها الوزير الحربي حرصا على تحقيق مصلحة المرضى والمبتعثين وتسهيلا وتبسيطا لإجراءات مراجعة إدارة العلاج بالخارج.