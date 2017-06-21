أكدت رئيس الجمعية الكويتية لدعم المخترعين د.فاطمة الثلاب أن الجمعية بلجانها المختلفة لا تركز على فئة المخترعين فقط، وإنما تعمل على تنويع أنشطتها على مستوى الفئات المجتمعية المختلفة، وذلك انطلاقا من دور الجمعية في المشاركة المجتمعية.

جاء ذلك في تصريح لها على هامش زيارة وفد من الجمعية لمستشفى الجهراء وتوزيع الهدايا على الأطفال المتواجـــدين فيه بمنــاسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مضيفة ان المخترع أيضا له دور كبير في نهضة المجتمع، وذلك من خلال المشاركة الفعالة والمساهمة في التوعية والخدمة المجتمعية.