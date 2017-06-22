حنان عبدالمعبود

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي خطة تشغيل مراكز الرعاية الصحية الأولية خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وأكدت مديرة الادارة المركزية للرعاية الصحية الأولية د.رحاب الوطيان ان عدد المراكز التي تعمل خلال اجازة عيد الفطر بلغ 42 مركزا اي تشمل اكثر من 40% من اجمالي مراكز الرعاية الأولية بالكويت تم توزيعها حسب المناطق الصحية.

وبينت تشغيل 5 مراكز صحية في منطقة العاصمة الصحية بالاضافة الى تشغيل 7 مراكز بمنطقة حولي و9 مراكز في الفروانية بالاضافه الى 14 مركزا في الاحمدي الصحية وفي الجهراء 7 مراكز.

وقالت الوطيان: روعي بالخطة اتاحة التغطية الشاملة بالخدمات الرعاية الأولية لتشمل معظم المناطق السكنية بسهولة لتقديم الرعاية العاجلة على مدار الساعة من خلال 25 مركزا من تلك المراكز، مبينا عمل 17 مركزا حتى منتصف الليل من المراكز الأخرى التي تعمل خلال اجازة العيد.

وأكدت توفير التخصصات من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين وتكليفهم بالخفارات، مشيرة الى التنسيق مع المستشفيات لتنفيذ سياسات واجراءات تحويل الحالات الطارئة من المراكز الصحية الى المستشفيات.