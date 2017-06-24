عبدالكريم العبدالله

فيما اعتمدت وزارة الصحة 42 مركزا صحيا، بالإضافة الى المستشفيات بمختلف المناطق الصحية للعمل في عطلة عيد الفطر المبارك، يستعد فريق التفتيش بلجنة التفتيش على مواعيد الحضور والانصراف بجميع قطاعات وزارة الصحة والبصمة لشن جولات تفتيشية لمحاصرة ورصد الموظفين المتغيبين عن العمل، وضبط العمل وقت خفارة العيد.

وكشفت مصادر صحية رفيعة المستوى لـ «الأنباء» أن وزير الصحة د.جمال الحربي اصدر تعليماته للجنة التفتيش على مواعيد الحضور والانصراف، مواعيد الدوام الرسمي بجميع قطاعات وزارة الصحة والبصمة لمحاصرة الموظفين المتسيبين خلال عطلة عيد الفطر المبارك في المستشفيات والمراكز الصحية التي تعمل في العيد، وإحالتهم الى التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.

وأشارت الى ان التفتيش يشمل رصد تواجد جميع الموظفين من «أطباء - ممرضين - إداريين - فنيين» وغيرهم من الفئات الأخرى، موضحة أن عملية التفتيش على العمل تهدف الى رصد اي مخالفات في الدوام في هذه العطلة مثل التسيب والهروب من العمل من قبل الموظفين او عدم الحضور والغياب عن العمل، والذي قد يسبب ربكة في العمل.

وشددت المصادر على ان فريق التفتيش سيواجه ظاهرة «التغيب» أو «التسيب» من قبل الموظفين عن العمل في عطلة العيد بقوة من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والقانونية ضد اي موظف مسجل اسمه في كشف الخفارة، يخالف القانون ويتسيب او لم يحضر للعمل في اوقات خفارة عطلة عيد الفطر المبارك.