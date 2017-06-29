حنان عبدالمعبود

كشف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة مشعل العنزي عن جدول الزيارة المعد للأطباء الاستشاريين الزوار لمستشفيات وزارة الصحة خلال شهر يوليو المقبل، استكمالا لنهج الوزارة في استضافة كبار الاستشاريين كل شهر لمعاينة الحالات المرضية وإجراء العمليات الجراحية النادرة.



وأعلن العنزي أن الوزارة ستستقبل نخبة من الأطباء الاستشاريين العالميين في تخصصات عدة مثل الأمراض المعدية، جراحات الحوض، وعظام الاطفال، جراحات العيون، جراحة المخ والأعصاب وجراحات القلب، جراحات اليد، سرطانات القولون والأمراض الوراثية، وجراحات عامة وجراحات الرأس والرقبة.