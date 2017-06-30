حنان عبد المعبود

كشفت مصادر صحية مطلعة أن وزير الصحة د. جمال الحربي سيجتمع الاثنين المقبل مع مسؤولي الوزارة من القياديين لمناقشة بدء العمل في مستشفى جابر.

وبينت المصادر أن الوزير جمال الحربي أمر بتسريع وتيرة العمل بمستشفى الشيخ جابر لبدء التشغيل الفعلي للمستشفى، حيث سيتم خلال الاجتماع مناقشة المناقصات الخاصة بالتشغيل، وما تم بها، لافتة إلى أن العمل سيبدأ بقسم يليه الآخر.

وتصل قيمة المشروع الذي تنفذه وزارة الأشغال العامة 304 ملايين دينار، حيث بدأ العمل الفعلي بالمشروع في منتصف شهر ديسمبر عام 2009، وكانت مدة تنفيذ المشروع أربع سنوات بالإضافة إلى 730 يوما للتشغيل الا أنه واجه العديد من العثرات.

ويعد مستشفى الشيخ جابر أكبر مستشفى في الشرق الأوسط وسادس أكبر مستشفى في العالم، حيث أقيمت على مساحة اجمالية 720 ألف متر مربع وتبلغ المساحة الإجمالية للمباني 660 ألف متر مسطح ومسطح الدور الواحد من مبنى المستشفى 49 ألف متر مربع وتتكون من مبنى رئيسي يضم 1200 سرير ومباني للأسنان ومساكن للتمريض ومعدات المطابخ والمغاسل ومبنى الوحدة المركزية للقوى وأعمال التشغيل والصيانة.