حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

قام وزير الصحة د.جمال الحربي بجولة تفقدية على مستوصفات مدينة سعد العبدالله التابعة لمنطقة الجهراء الصحية لمتابعة سير العمل والاطمئنان عليه.



وذكر د.الحربي في تصريح صحافي على هامش الجولة أن هذه الزيارة تعد ضمن سلسلة من الزيارات التي يقوم بها على المستشفيات والمراكز الصحية للاطلاع على سير العمل، مؤكدا على التوسع في الزيارات خلال الفترة المقبلة للتواصل مع المرضى والوقوف على المعوقات وعلاجها.

وبين الحربي ان الزيارة التفقدية شملت ٣ مراكز للرعاية الصحية الأولية في مدينة سعد العبدالله في القطع «٢ و٥ و١٠»، لافتا الى انه تم خلالها متابعة أعمال الموظفين من إداريين وممرضين وأطباء، وصيادلة، فضلا عن انه تم الالتقاء ببعض المراجعين والمرضى لسماع ملاحظاتهم، ووضع الحلول المناسبة لحلها.