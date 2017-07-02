حنان عبدالمعبود

كسابقة تعد الأولى قامت الأكاديمية العالمية لعلاج الألم (وابمو) ومقرها الولايات المتحدة الأميركية بتعيين اختصاصي علاج الألم بالتدخل الجراحي البسيط بمستشفى مبارك الكبير د.عبدالمحسن الصحاف رئيسا لها بالشرق الأوسط.

وتعد المؤسسة العالمية لعلاج الألم بالتدخل الجراحي البسيط من أولى المؤسسات في العالم التي عكفت على تدريب التقنيات الحديثة والمتقدمة لعلاج الألم في العالم على أيدي أهم الأطباء في العالم في هذا المجال، ويعتبر الصحاف من ضمن تلك النخبة والذي أثرى الوسط الطبي بالعديد من الإنجازات في السنوات السابقة.

من جانبه قال د.عبدالمحسن الصحاف اختصاصي الأشعة التشخيصية والتداخلية في تصريح صحافي انني بالتأكيد أشعر بالفرح عندما أقدر بمثل هذا التكليف من مؤسسة بتلك العراقة والأهم من ذلك أننا في القادم من الأيام سنقوم بنقل تلك الدورات التدريبية المتقدمة بكامل الطاقم التعليمي ذي الكفاءات العالية لمنطقتنا حتى يتسنى لأكبر عدد من الأطباء الاستفادة من تلك الخبرات والتي ستنعكس بالإيجاب على المرضى في بلداننا.

وختم الصحاف حديثة قائلا: لا يوجد أجمل من فرحة اكتساب المهارات والخبرات إلا الفرحة التي تشعر بها عندما تنقلها لزملائك الأطباء ليستفيد منها أكبر شريحة من المرضى.