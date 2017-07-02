حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

نفى مستشفى الجهراء ما يتم تداوله من تصوير فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بوجود «كلاب» بالمطبخ الرئيسي للمستشفى. وقال رئيس قسم التغذية والاطعام بمستشفى الجهراء هشام الفرس في تصريح صحافي: ان ما تم تداوله غير صحيح والتصوير لا يمثل مطابخ مستشفى الجهراء، مشيرا الى تطبيق معايير السلامة في جميع مداخل ومخارج المطبخ الرئيسي للمستشفى، مشيرا في الوقت ذاته الى انه من الصعوبة دخول المطبخ لوجود أبواب مقفلة برموز خاصة لا تسمح إلا بدخول الموظفين.

بدوره، اكد رئيس قسم العلاقات العامة بمستشفى الجهراء غازي الظفيري حرص موظفي العلاقات العامة على الرقابة داخل اروقة المستشفى، وان ما يتم تداوله عبارة عن تصوير لاحد ممرات الخدمات العامة الخارجية، وليس في المطبخ، وتم التعامل مع الحدث فورا، داعيا الى تحري الدقة في نشر الأخبار بوسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي.