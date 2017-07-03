عبدالكريم العبدالله

تجتمع لجنة شؤون الموظفين لبحث شغل «الوظائف الإشرافية» الفنية والإدارية لاختيار مرشح لشغل منصب مراقب الشؤون الإدارية والمالية والخدمات بمنطقة حولي الصحية الأسبوع المقبل.



وأصدرت وزارة الصحة تعميمها بالإعلان عن شغر وظيفة مراقب الشؤون الإدارية والمالية والخدمات بمنطقة حولي الصحية، حيث اشترطت ان يكون المتقدم حاصلا على «مؤهل جامعي» أو «دبلوم سنتين» بعد الثانوية، وأن يتوافر لديه شرط التدرج المطلوب لشغل الوظيفة، وهو «رئيس قسم بالنقل وليس بالندب» وفقا لأحكام مجلس الخدمة المدنية، وغير ذلك من الشروط الأخرى.



مصادر صحية مطلعة أكدت في تصريح خاص لـ«الأنباء» ان هناك ما يقارب 30 متقدما لشغل منصب مراقب الشؤون المالية والإدارية والخدمات بمنطقة حولي الصحية ستتم مقابلتهم الأسبوع المقبل للبت في المنصب، مشيرة الى ان اللجنة ستبحث جميع طلبات المتقدمين وستحدد مقابلة من يقع عليهم الترشيح للمفاضلة فيما بينهم.