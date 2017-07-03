يفضل وضع كمية من الخل أو عصير الليمون على مكان الإصابة

يجب عدم دعك أي أجزاء عالقة من القنديل على جسم المصاب حنان عبدالمعبود

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د.أحمد الشطي أن انتشار «قناديل البحر» لا يشكل خطرا على الصحة العامة لمرتادي الشواطئ، طالما كان هناك اتباع لإرشادات الحماية والإجراءات الاحترازية.

وقال الشطي في تصريح خاص لـ «الأنباء» إن الكائن البحري الذي غزا مياه الكويت لا يسبب أضرارا كبيرة مثلما يقال إنها تصل الى التسمم أو الصعق الشديد، مبينا أن الإصابة باللدغات تسبب احمرارا بالجلد من الدرجة الأولى، وهي لدغات غير سامة ويتم التعامل معها مثل الحروق الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس.

وأكد أن وزارة الصحة لم تسجل أي حالات إصابة شديدة بسبب لدغات قنديل البحر.

كيفية التعامل مع لسعات قناديل البحر

ـ في حالة التعرض للسعة من قنديل البحر يجب غسل المكان المصاب بماء البحر وليس بالماء العذب، وينصح بعدم القلق.

ـ يجب عدم تحريك أي أجزاء عالقة من القنديل على جسم المصاب بخشونة أو دعكها بالرمال لأن ذلك يزيد من الأثر اللاسع.

ـ يفضل وضع كمية من الخل أو عصير الليمون على مكان الإصابة.

ـ وضع مرهم للحروق على مكان الإصابة ولكن بعد وضع الليمون أو الخل على مكان الإصابة.

ـ في حالة التعرض لكمية كبيرة من اللسعات من الممكن أن يؤدي ذلك إلى حساسية مفرطة ويجب على المصاب أخذ أدوية مضادة للهيستامين.

ـ في بعض الحالات تظهر أعراض أقوى من مجرد الاحمرار والألم والحكة خلال عدة ساعات من اللدغة، مثل ارتفاع درجة الحرارة، صعوبة التنفس، مشاكل بالقلب، ألم العضلات، الشعور بالهزال، وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، وفي هذه الحالة يجب الذهاب إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازمـ



كثرة اللسعات على جسم المصاب أو اللسعات في العين تعتبر من حروق الدرجة الأولى ويجب العناية بالمصاب وأخذه للمشفى.