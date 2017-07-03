عبدالكريم العبدالله



أعلن وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون المالية محمد العازمي أن وزارة الصحة احتلت المركز الأول على جميع وزارات الدولة في تحصيل ايرادات الدولة عن طريق التحصيل بواسطة الطوابع الإلكترونية، وكانت ايرادات الطوابع المباعة بقيمة 36.842.687 مليون دينار، وكانت الطوابع المفعلة بقيمة 27.626.231 مليون دينار بنسبة ٢٥% عن الفترة من ٢٠١٦/١/١ حتى مايو 2017، حيث جاءت وزارة الداخلية بالمركز الثاني بمبيعات بحدود 10 ملايين دينار عن نفس الفترة ووزارة العدل بمبلغ بحدود 5 ملايين عن نفس الفترة.



وذكر العازمي ان تدني نسبة تفعيل الطوابع نتيجة زيادة حجم مبيعات الطوابع وكثرة اعداد المراكز والمستشفيات والتي تعدت 150 مركزا ومستشفى، مؤكدا انه جار استكمال عملية التفعيل بالتنسيق مع المناطق الصحية خلال الأسابيع القادمة وان نسبة الـ 25% تعد نسبة منخفضة مقارنة بما تم تفعيله وسوف يتم تفعيل الطوابع بالتنسيق مع وزارة المالية.



وأكد أن وزارة الصحة من أولى الوزارات التي بدأت تطبيق نظام الدفع الإلكتروني منذ ٢٠١٣ رغم تعدد مراكز الخدمة التابعة للوزارة، وكانت الوزارة قد أصدرت كتبا عديده للمناطق الصحية لاستخدام الطوابع الالكترونية وإيقاف الطوابع العادية تماشيا مع تعليمات مجلس الوزراء بذلك.