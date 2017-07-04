كشف الأمين العام لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية د. إبراهيم هادي عن ادخال برامج جديدة ضمن البرامج التي يعمل عليها المعهد ومنها برنامج مبادئ الجراحة الذي تمت الموافقة عليه خلال عرضه على مجلس الأمناء الشهر الماضي، مبينا أن هذا البرنامج يقع تحت مظلة معايير الاعتراف، لافتا ان المعهد يضم حاليا 25 برنامجا متخصصا الى جانب 22 برنامجا يقع تحت مظلة الاعتراف.

ولفت هادي الى وجود ثلاثة أبعاد رئيسية للاعتراف المؤسسي أهمها ان معايير تدريب الأطباء في البرامج التخصصية تقع ضمن منظومة المعايير العالمية، فضلا عن ان الاتفاقية تتيح لأطباء المعهد والبالغ عددهم 735 طبيبا وطبيبة التدريب ضمن البرامج التخصصية العالمية وتمكنهم من خوض امتحانات الكليات الملكية الكندية أسوة بالجامعات الكندية التي يحق لها فتح برامج تحت مظلتها والبالغ عددها 17 جامعة.

وأشار إلى ان الاتفاقية تم الاعداد لها قبل ستة اشهر بدأت من توقيع العقد بتاريخ 1/11/2016، وهي تعد انجازا كبيرا للمعهد بالحصول على الاعتراف الأكاديمي غير المشروط من قبل الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية، مشيدا بجهود الحربي من خلال اصدار العديد من القرارات الوزارية واللائحة الداخلية لتنظيم العمل بالمعهد والتي ساهمت بشكل كبير في الحصول على الاعتراف وتحقيق هذا الانجاز.