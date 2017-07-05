عبدالكريم العبدالله

استنكر أمين سر جمعية التمريض الكويتية سامي المطيري حادثة الاعتداء من قبل موظفين على مسؤول ممرضي حوادث الجراحة في مستشفى الصباح، مطالبا وزارتي الصحة والداخلية بتغليظ العقوبات على المعتدين وإحالتهم للحبس.

وبين المطيري ان جمعية التمريض الكويتية ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق المعتدين، وستوظف محامي الجمعية لرد اعتبار المعتدى عليهم، مطالبا وزير الصحة د.جمال الحربي بحماية الكوادر الطبية من الاعتداء، مؤكدا ان إصابة الطبيب والممرض بالغة وأدخلا على اثرها للعناية وحالتهما غير مستقرة.

وشدد على ان الاعتداءات على الممرضين يجب ان تقابل بالعقوبات المشددة كي لا يصبح «ملائكة الرحمة» لقمة سهلة بيد المعتدين، مؤكدا وقوف الجمعية مع الممرضين جميعا.