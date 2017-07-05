حنان عبدالمعبود

أعلن مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة مشعل تركي العنزي، أن وزارة الصحة قد اختصت ميزانية المؤتمرات وورش العمل التي تنظمها مجالس الأقسام بالمستشفيات والمراكز التخصصية بما يقارب 2 مليون و100 ألف دينار لتنظيم المؤتمرات وورش العمل خلال السنة المالية الجديدة، لافتا إلى أنه تم تخصيص 38 مؤتمرا و20 ورشة عمل خلال العام بميزانية قدرها 50 ألف دينار للمؤتمر الواحد بما يقل عن الميزانية السابقة بـ 15 ألف دينار، بينما بلغت الميزانية الخاصة بورش العمل 10 آلاف دينار.

جاء هذا التصريح للعنزي على هامش اللقاء التنسيقي الذي جمع العنزي بممثلي وسائل الإعلام المختلفة في الكويت أول من أمس، وكشف خلال اللقاء أيضا عن نقلة نوعية كبيرة بقطاع العلاقات العامة والإعلام في الوزارة على المستويات كافة، مبينا أنه سيتم الربط بين القسم الرئيسي للعلاقات العامة والإعلام داخل الوزارة بجميع أقسام العلاقات العامة في المستشفيات والقطاعات الادارية المختلفة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فضلا عن اعداد دورات تدريبية داخل الوزارة وخارجها لتطوير أداء العاملين في هذا القطاع المهم والحيوي وصقل مهاراتهم.

وقال العنزي: قمنا بالربط بين قسم العلاقات العامة والإعلام في الوزارة مع الإدارات ورؤساء الأقسام للتواصل الكامل على مدار الساعة مع العلاقات العامة وخدمة المواطن للتعامل مع الحالات الحرجة والأزمات لا قدر الله، كما قمنا بالاجتماع مع رؤساء الأقسام والمختصين لإعداد دورات تدريبية مكثفة للعاملين في العلاقات العامة في جميع الادارات.

كما اعلن عن اعداد هويات خاصة لممثلي الصحف ووسائل الإعلام المختلفة بهدف تسهيل مهامهم وتيسير اعمالهم في تغطية المؤتمرات وورش العمل المختلفة من جهة واللقاءات والأعمال المختلفة داخل المستشفيات من جهة اخرى على ان تكون جاهزة للتفعيل والعمل بها خلال الأيام القليلة المقبلة.