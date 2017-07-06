حنان عبدالمعبود عبدالكريم العبدالله

كشف وزير الصحة د. جمال الحربي أن الوزارة فتحت تحقيقا للوقوف على ملابسات حادثة مستشفى الصباح ومدى صحة تهجم عدد من موظفي العلاقات العامة بالمستشفى على طبيب كويتي ورئيس قسم التمريض تمهيدا لمعاقبة المتسببين.

وأكد الحربي أن التحقيق يهدف إلى تحديد المسؤولية والوقوف على حقيقة ما حدث خصوصا بعد صدور بيانات استنكار من جمعية التمريض ونقابة الإداريين بالوزارة.

وأكد أن الوزارة لن تدع المجال لأي كان أن يعبث بالقانون ويجب معاقبة كل من تثبت مسؤوليته مهما كان موقعه كما أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية للمحافظة على سلامة العاملين لديها من أطباء وهيئة تمريضية وفنيين وإداريين ولن تسمح بأي تجاوزات أو عنف بالمرافق الصحية.

وشدد الحربي على رفضه الاعتداءات على العاملين في القطاع الصحي، واصفا إياها بالحوادث الفردية والغريبة عن المجتمع الكويتي الذي تسوده علاقات إنسانية قوامها التراحم والاحترام والمحبة ونبذ العنف.