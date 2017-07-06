حنان عبد المعبود

استنكر عضو نقابة الإداريين في وزارة الصحة نواف العازمي إلقاء اللوم على الموظفين الإداريين في مشاجرة مستشفى الصباح، وطالب العازمي من المسؤولين عن التحقيق في الحادثة بالحياد والاستعانة بالكاميرات الموجودة بالمستشفى والتي ستوضح أن الواقعة كانت بسبب إغلاق حمام المراجعين في قسم الحوادث.

وقال العازمي: لا يحق للممرض ان يقفل باب حمام الحوادث ويمنع المرضى من دخوله، متسائلا: اين مسؤولو الوزارة من ذلك؟

وبين العازمي ان الإداريين قاموا بعملهم تجاه المرضى لكن الممرض رفض التعاون معهم في فتح باب الحمام لدخول المريض مدافعين عن حقوق المرضي وحقوقهم كموظفين من السب والقذف بكلمات غير اخلاقية.

واكد ان النقابة ستقف مع الإداريين لموقفهم المشرف تجاه المرضي، مبينا ادعاء الممرض وصديقه الدكتور بإغماء نتيجة الاعتداء، وان الأمر كان تبادل ضرب بالايدي وسرعان ما تم فض الاشتباك.