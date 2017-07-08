عبدالكريم العبدالله

فازت دولة الكويت بمنصب رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب بالتزكية عبر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد حمدان المطيري.

جاء حصول د.المطيري عبر انتخابات الجمعية العمومية للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب التي استضافتها نقابة أطباء «مصر» والتي عقدت في جمهورية مصر العربية في العاصمة القاهرة.

ويأتي حصول الكويت على المنصب لمكانتها الخارجية والدور الذي تقوم به القيادة السياسية المميز على الصعيد الخارجي، كما أن المنصب يأتي لاستكمال هذا النهج المنير لدور الكويت بالخارج.

الجدير بالذكر أن رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.محمد حمدان المطيري كان قبل تزكيته رئيسا للمجلس الأعلى لاتحاد الأطباء العرب يشغل منصب أمين عام مساعد للاتحاد.