توفير ٦٠ ألف طعم ضد فيروس الإنفلونزا الموسمية للحجاج

عبدالكريم العبدالله

أغلقت وزارة الصحة باب استقبال الطلبات للالتحاق بالفرق الطبية لموسم الحج، والذي استمر لمدة شهر، حيث شمل باب التقديم الالتحاق بـ «فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية»، و«حملات الحج الكويتية».

مصادر صحية مطلعة كشفت في تصريح خاص لـ «الأنباء» عن قيام وزارة الصحة بفرز وحصر أسماء المتقدمين للانضمام للفريق الطبي لبعثة الحج الكويتية وحملات الحج الكويتية وفقا للشروط والضوابط المقررة التي تم وضعها تمهيدا لرفعها الى وزير الصحة د.جمال الحربي لاعتمادها قريبا وإصدار قرار وزاري بهذا الشأن.

وتمثلت الشروط لـ«الأطباء» الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية ان يكونوا من أصحاب تخصصات «الباطنة» أو احد فروعها طب العائلة، ممارس عام، طب طوارئ (جراحة باطنة)، وان يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن ان يكون المسمى الوظيفي (مسجل فما فوق).

أما بالنسبة الى «الصيادلة، التمريض، التفتيش الصحي، فنيي الطوارئ الطبية»، فيجب ان يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وان يكونوا عاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب ان يكونوا موظفين بوزارة الصحة بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة.

وبالنسبة للكادر الطبي لحملات الحج الكويتية، فقد اشترطت الوزارة ان يكون الكادر من الطبيبات والممرضات اللاتي لا تقل اعمارهن عن 45 عاما وان يكون لديهن محرم مرافق للحملة.

٤ عيادات

المصادر الصحية اشارت الى ان هناك 4 عيادات تابعة لفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية لتقديم الخدمة الطبية للحجاج أثناء موسم الحج في الديار المقدسة، وهي مجهزة بالكامل ممثلة في عيادتين للرجال وللنساء، وتحتوي كل عيادة على غرفة ملاحظة متوافر فيها جهاز للضغط وجهاز لفحص الحرارة وفحص السكر، كما تحتوي أيضا على أسرة، كما أن هناك غرفة للعمليات الصغرى لعمل الغيارات وخياطة الغرز، بالإضافة الى غرفة لإنعاش القلب وصيدلية، علاوة على أنه مجهز بعدد من فنيي الطوارئ الطبية، وعدد 2 من سيارات الإسعاف للحالات الطارئة.

كما ان المصادر ذاتها أكدت على أن وزارة الصحة خاطبت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالاشتراطات والمواصفات الصحية اللازمة لحملات الحج الكويتية.

طعوم

وكشفت المصادر عن عزم وزارة الصحة توفير ما يقارب ٦٠ ألف طعم ضد فيروس الانفلونزا الموسمية لحجاج بيت الله الحرام، وذلك استعدادا منها لموسم الحج، وستقوم بتوزيعها على مراكز الصحة الوقائية بجميع المناطق الصحية بعد توفيرها، مشيرة الى ان الوزارة ستحرص على اختيار افضل نوعية من طعوم الانفلونزا الموسمية لتوفيرها لحجاج بيت الله الحرام، مشددة على اخذ تطعيم الانفلونزا الموسمية قبل السفر لموسم الحج بـ10 أيام.

شهادة «تحصين» سارية المفعول شرط للحصول على تأشيرة «الحج» و«العمرة»

أبلغت سفارة المملكة العربية السعودية وزارة الخارجية الكويتية بالاشتراطات الصحية لوزارة الصحة في المملكة الواجب توافرها للقادمين لأداء العمرة والحج أو اي غرض آخر لموسم الحج.

وطلبت الاشتراطات الصحية من كل قادم للعمرة أو الحج أو للعمل الموسمي أو اي غرض آخر لمناطق الحج تقديم شهادة «تحصين» سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي قبل قدومه للمملكة بمدة لا تقل عن ١٠ ايام كشرط للحصول على «التأشيرة» على ان تتولى الجهة الصحية في الكويت التأكد من إتمام عملية التحصين.

وقبلت الاشتراطات الصحية التطعيم بكل من اللقاح الرباعي متعدد السكريات ولقاح الحمى المخية الشوكية الرباعي المقترن عند الوصول الى المملكة، داعية الجهة الصحية القادم منها الحاج أو المعتمر ان يتأكدوا من ان البالغين والأطفال بعمر اكبر من سنتين قد تلقوا جرعة على الأقل من اللقاح الرباعي مع كتابة اسم اللقاح المستخدم بصورة واضحة بشهادة التطعيم.