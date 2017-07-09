حنان عبدالمعبود ـ عبدالكريم العبدالله

انتهت الجمعية الطبية الكويتية من إعداد دراسة عن نسبة الأطباء الكويتيين في التخصصات الطبية.

وكشف الأمين العام للجمعية الطبية الكويتية د.محمد القناعي عن ملامح نتائج الدراسة أولها أن عدد الاطباء الكويتيين جاء دون احتياج السوق المحلي في ظل اقبال الكويت على مشاريع تنموية صحية كبيرة تحتاج الى زيادة الطاقم الطبي على ماهو موجود في الوقت الحالي.

وبين د.القناعي ان الدراسة أوضحت ان ٩٠%‏ من الاطباء يستحقون «تخصص نادر»، والذي بدوره سيجذب الكويتيين لتلك التخصصات.

وأفاد بأن الدراسة حذرت من هجرة الاطباء الكويتيين والأجانب الذي سيؤدي الى نقص شديد في الكوادر مما سيربك العمل بالمشاريع الصحية وذلك نتيجة عدم الرضا الوظيفي لشريحة الاطباء وعدم الشعور بالامن في بيئة العمل.

وذكر د.القناعي في تصريح صحافي ان الدراسة اشارت الى انه يجب التركيز على استقطاب اطباء ذوي كفاءة وخبرة، فضلا عن زيادة عدد المبتعثين من الكويتيين في كليات الطب المحلية والخارجية للارتقاء بالكادر الطبي وتلبية السوق المحلي، خاصة في ظل توقع انخفاض نسبة الاطباء الكويتيين من ٣٠%‏ في الوقت الحالي الى ١٧%‏ خلال السنوات الخمس القادمة.

وأوضح ان الدراسة دعت الى استعجال اصدار القوانين التي من شأنها تعزيز وحفظ حقوق الاطباء لتكون الكويت دولة جاذبة للاطباء، خاصة ان السوق الاقليمي والخليجي يستقطب الكفاءات من الاطباء في الكويت، مؤكدا على ان هذه الدراسة سيتم تسليمها للجهات المختصة لوضع الحلول والخطط للارتقاء بالنظام الصحي بالكويت.