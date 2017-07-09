ثامر السليم

باركت جمعية طلبة طب الأسنان الكويتية (KDSS) للطلبة المستجدين في تخصص طب الأسنان قبولهم وتؤكد استعدادها التام لخدمتهم ومساعدتهم من خلال الأنشطة التي تقوم بها.

وفي هذا السياق، اعلنت رئيسة لجنة المستجدين في جمعية طلبة طب الأسنان الكويتية مريم القراشي عن إقامة لجنة المستجدين لقاءها التنويري للطلبة والطالبات المقبولين في تخصص طب الأسنان للعام الدراسي 2017-2018 وذلك في تمام الساعة الـ 5 مساء يوم الاثنين الموافق 10/7/2017.

وأشارت الي ان الطلبة المستجدين غالبا ما يكون لديهم بعض الاستفسارات بشأن بعض النقاط التي تخص نظام الدراسة في الجامعة، لذلك يعد هذا اللقاء التنويري من أهم الأنشطة التي تحرص الجمعية على اقامتها سنويا لمساهمته في تثقيف وارشاد المستجدين ولتكون هذه الفرصة هي بؤرة البداية لكل الطلبة من خلال تحديد أسس سنواتهم القادمة في الكلية.

وقالت: أدعو جميع المقبولين في تخصص طب الأسنان هم وأولياء أمورهم لحضور لقائنا الأول المقام في كلية الطب (منطقة الجابرية) قاعة 1-87 في التاريخ المذكور أعلاه. وأضافت: اننا أعضاء جمعية طب الأسنان نشدد أيضا على عدم التردد في التواصل مع حسابنا الرسمي @KDSS_ في حالة وجود أي استفسار أو سؤال عما يخص الأمور الجامعية، سائلة العلي القدير ان يبارك لطلبتنا وأطباء المستقبل - بإذن الله - هذا التفوق والنجاح، متمنية لهم التوفيق والسداد في مشوارهم الأكاديمي القادم.