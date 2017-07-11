الخلل في الصفائح الدموية قد يكون نقصاً أو زيادة في عددها وقد يكون وراثياً أو مكتسباً

أحد أسباب سيولة الدم الوراثية هو نقص الصفائح الدموية لأن وظيفتها منع النزيف

الأنيميا المنجلية مرض وراثي نتيجة خلل جيني يؤدي إلى تغيير شكل الكريات الحمراء

فقر الدم أكثر الأمراض التي تصيب الدم.. منها ما هو وراثي وما هو مكتسب

يتكون الدم من الكريات الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية وسائل البلازما

المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية تستطيع الحمل لكنها تحتاج إلى متابعة طبية خاصة حوار: زينب أبوسيدو عند الحديث عن أمراض الدم يتبادر إلى أذهان الكثيرين منا مرض فقر الدم وهو ناتج عن الهبوط في مستوى هيموغلوبين الدم ما يجعل أجهزة الجسم تعاني من عدم حصولها على ما يكفي من الأوكسجين. وخلال لقائنا مع استشاري أمراض الدم في انترناشيونال كلينك د.صلاح الحمود أوضح ان أمراض فقر الدم منها ما هو وراثي وما هو مكتسب، مشيرا الى ان مرض الثلاسيميا والذي يسمى أحيانا فقر دم حوض البحر الأبيض المتوسط وراثي، وهو نوع من أنواع تكسر الدم، وعلاجه يتم عن طريق زراعة نخاع العظم. وحول الأنيميا المنجلية أوضح انها مرض وراثي ايضا وهو عبارة عن خلل جيني يؤدي الى تغيير شكل الكريات الحمراء، لافتا الى ان المرأة المصابة بالأنيميا المنجلية تستطيع الحمل ولكنها تحتاج الى متابعة طبية خاصة. كما تحدث د.الحمود عن أمراض الدم الأخرى كالخلل في الصفائح الدموية الذي قد يكون نقصا في عددها أو زيادة، موضحا ان هذا المرض قد يكون وراثيا او مكتسبا، وحول اضطرابات تخثر الدم أوضح انها تنتج عن نقص في احدى عوامل التجلط الموجودة بالبلازما، والتي تحمي الجسم من النزيف، كسيولة الدم الوراثية الناتجة عن نقص في الصفائح الدموية.. فإلى التفاصيل:

هل أمراض الدم وراثية أم مكتسبة؟

٭ الدم عبارة عن سائل يجري داخل الجسم يتكون من ثلاثة مكونات رئيسية، هي الكريات الحمراء، والكريات البيضاء والصفائح الدموية وهذه الثلاثة مكونات تسبح في سائل يسمى البلازما، فهذه هي مكونات الدم.

أمراض الدم بشكل عام منها ما هو وراثي ومنها ما هو مكتسب سواء كانت اضرابات في الكريات البيضاء او الحمراء او اضطرابات في الصفائح الدموية.

ما الأمراض التي تصيب خلايا الدم الحمراء؟

٭ فيما يتعلق بالأمراض التي تصيب الكريات الحمراء أكثرها شيوعا فقر الدم ومنها ما هو وراثي ومنها ما هو مكتسب وسواء كان مكتسبا أو وراثيا غالبا ما يكون سببه خللا في انتاج الكريات الحمراء من نخاع العظم بسبب مرض في نخاع العظم او ان الجسم يفقد دما بصورة او بأخرى يؤدي الى فقر الدم او بسبب نوع من امراض تكسر الدم وهذا أحد أسباب فقر الدم.

الصفائح الدموية

ما الأمراض الناتجة عن وجود خلل في الصفيحات الدموية؟

٭ الخلل في الصفائح الدموية قد يكون نقصا بها، وقد يكون الخلل زيادة في الصفائح الدموية، هذا الخلل قد يكون وراثيا أو مكتسبا، وقد يكون ناتجا عن خلل في نخاع العظم أو خلل خارج نخاع العظم، ويعتمد ذلك على المرض، كما يعتمد على كونه مكتسبا او وراثيا، لان الامراض المتعلقة بالصفائح والكريات الحمراء والكريات البيضاء بشكل عام اعدادها وانواعها كثيرة ولكنها تتبع نفس المبدأ.

ما اعراض الأنيميا المنجلية؟ وهل هناك شفاء من هذا المرض؟

٭ الأنيميا المنجلية مرض وراثي عبارة عن خلل جيني يؤدي الى تغيير شكل الكريات الحمراء من شكلها الطبيعي المقعر، الى شكل غير طبيعي وهو الهلالي.

وتغيير الشكل هو سبب المشكلة، فهو يؤدي الى سهولة تكسرها وعدم قدرتها على المرور في الاوعية الدموية الدقيقة، فيتم اغلاق هذه الاوعية، وبالتالي تمنع الدم من الوصول الى انسجة الجسم، وهو ما يسبب الآلام المتكررة التي تصيب المرضى وهذه الاعراض هي الاكثر شيوعا.

اما عن العلاج فإلى الآن لا يوجد علاج شاف ولكن حاليا العلاج الوحيد هو زراعة نخاع العظم، وهذا يتطلب شروطا معينة يجب توافرها عند المريض، فليس اي مريض بفقر الدم المنجلي صالحا للعلاج بواسطة زراعة النخاع العظمي.

الأنيميا المنجلية

هل المرأة المصابة بالانيميا المنجلية تستطيع الحمل؟

٭ المرأة المصابة بالانيميا المنجلية تستطيع الحمل، لكن تكون معرضة لمشاكل اما بسبب حملها، أو مشاكل للجنين اثناء الحمل لذلك تحتاج الى متابعة خاصة، من قبل فريق متكامل من اطباء الولادة واطباء الدم.

ما اضطرابات تخثر الدم؟

٭ الدم كما ذكرت سابقا عبارة عن ثلاثة مكونات تسبح في سائل البلازما، وهذا السائل يحتوي على بروتينات كثيرة، منها ما يسمى بالعوامل المضادة للتجلط، وهذه تحمي الجسم من التجلطات، ففي حالة نقص احد هذه العوامل، يؤدي ذلك الى تعرض المريض لحالات تجلط في الأوردة او الشرايين بصورة قد تكون خطرة على الحياة، وهذا يعتمد على موقع الجلطة.

ما سبب سيولة الدم؟ وما الامراض التي يسببها؟

٭ سيولة الدم قد يكون سببها وراثيا، وقد يكون مكتسبا، أحد أسباب سيولة الدم الوراثية نقص في الصفائح الدموية، لأن وظيفة الصفائح منع النزيف، وكذلك عوامل التجلط في البلازما وظيفتها الطبيعية منع النزيف، فإذا حدث نقص في عوامل التجلط بالبلازما، أو نقص في الصفائح، يتعرض المريض لحالات نزف متكرر.

بعض حالات سيولة الدم تكون مكتسبة وأكثر الحالات المكتسبة عادة تكون بسبب نقص في الصفائح الدموية، أو خلل في الصفائح عن طريق بعض الأدوية، وأكثر الأدوية التي يتم استخدامها وتؤثر على وظيفة الصفائح هو الاسبرين والبلافكس الذي يستعمله معظم مرضى القلب، فهذا يؤثر على وظيفة الصفائح فلا تعمل بالطريقة السليمة، وبالتالي يتعرض المريض الى حالات نزيف بسبب خلل في وظائف الصفائح الدموية نتيجة استخدام بعض الأدوية وبالذات الاسبرين.

هل هناك علاج شاف لمرض الثلاسيميا؟

٭ مرض الثلاسيميا هو مرض وراثي وهو نوع من أنواع تكسر الدم الوراثي الذي يجعل المريض يعتمد اعتمادا كليا على نقل الدم لاستمراره بالحياة، وهناك نوعان من المرض: حامل للمرض ومريض به، فالحامل للمرض لا يعتبر مريضا، بل مجرد حامل للصفة الوراثية، اما المريض به فهو الذي يحتاج الى علاج.

والعلاج الشافي لمرض الثلاسيميا زراعة نخاع العظم، فالمشكلة في المصنع، وبالتالي العلاج يكون بتعديل المصنع، وإعادة تأهيله عن طريق زراعة نخاع العظم.

د. الحمود في سطور

د. صلاح عبدالوهاب الحمود استشاري أمراض الدم بانترناشيونال كلينك، وعضو هيئة التدريس بكلية الطب بجامعة الكويت وعضو الجمعية الأميركية لأمراض الدم.

حاصل على البورد الكندي في علم أمراض الدم، وحاصل على تخصص دقيق في أمراض سيولة وتخثر الدم، وهو زميل الكلية الملكية الكندية للأطباء والجراحين.

يعالج د. الحمود أمراض فقر الدم بأنواعه المكتسبة والوراثية، كما يعالج اضطرابات الصفائح الدموية واضطرابات كريات الدم البيضاء، واضطرابات تخثر الدم، واضطرابات سيولة الدم، وأمراض الدم المصاحبة للحمل ومضاعفاته وأمراض الدم لدى كبار السن والمصاحبة لحالات الأمراض المزمنة واضطرابات نخاع العظم.