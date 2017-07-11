عبدالكريم العبدالله

اعتمد وزير الصحة د.جمال الحربي تسمية رؤساء كليات وبرامج جراحة المسالك البولية وامراض النساء والولادة بمعهد الكويت الاختصاصات الطبية «كيمز».



وذكرت مصادر صحية في تصريح لـ«الأنباء» ان الوزير الحربي سمى د.فوزي أبل رئيسا لكلية جراحة المسالك البولية، ود.فيصل الهاجري مديرا للبرنامج جراحة المسالك البولية في «كيمر»، مشيرة الى ان الوزير الحربي سمى د.وليد الجسار رئيسا لكلية أمراض النساء والولادة ود.عبدالمحسن العنجري مديرا لبرنامج النساء والولادة.

من جهة اخرى، علمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن وزير الصحة د.جمال الحربي قد أصدر قرارا بتكليف الوكيل المساعد لشئون خدمات طب الأسنان د.يوسف الدويري بمنصب وكيل الوزارة نظرا لشغور الوظيفة، وخروج الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة د.محمد الخشتي في اجازة دورية والذي كان مكلفا بمنصب وكيل الوزارة.



وبينت المصادر كذلك ان الوزير الحربي اصدر قرارا بتكليف الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة ماجدة القطان بمهام وأعمال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط والجودة بالاضافة الى عملها لحين عودة الأخير من الإجازة.